Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в немецкой клинике "Шарите", опубликовал в соцсети новый пост. В нем политик потребовал вернуть ему одежду, которую с него сняли врачи в омской больнице.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, в понедельник, 21 сентября.

Так, он обратил внимание на то, что уже прошел месяц с того момента, когда его отравили.

"Прошел ровно месяц с того, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом. Две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория Бундесвера подтвердили наличие "Новичка" в и на моем теле. Однако в российской политической и юридической реальности ничего этого не существует. Здесь есть ток-шоу, где рассказывают либо о том, что меня никто не травил, либо о том, что, конечно, отравили, но сделали это то ли сотрудники ФБК, то ли сотрудники западных спецслужб. В России глава СВР Нарышкин заявляет, что мы отдали Навального в Германию без "Новичка", а там он оказался с "Новичком" (посыпали, наверное)", - написал Навальный.

Также он требует от властей РФ начать полноценное расследование по его делу. "В России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации". Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу", - поделился политик.

Также он добавил, что истекли 30 дней доследственной проверки. В связи с этим он захотел получить одежду обратно, отметив, что она должна быть аккуратно упакована в целлофановый пакет.

"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого", - написал Навальный.

Напомним, сегодня мы писали, что в томском отеле, где могли отравить Навального, побывала проверка "Роспотребнадзора", но ничего не обнаружила.

Также сообщали, что соратники политика показали его номер в Томске и рассказали об отравленной бутылке.