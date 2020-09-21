В Нежине (Черниговская область), который находится в "красной" зоне адаптивного карантина, со вторника, 22 сентября, обещают восстановить городские пассажирские перевозки и работу всех учебных заведений. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщается на сайте Нежинского горсовета.

"С 00:00 часов 22 сентября 2020 восстановятся городские пассажирские перевозки и работа всех учебных заведений", - говорится в сообщении.

Напомним, что Нежин попал в "красную" зону карантина с 14 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 21 сентября.

Также мы сообщали, что Минздрав опубликовал список областей, не готовых к смягчению карантина.