В Авдеевке Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который пытался экспресс-доставкой переслать две гранаты и 800 грамм взрывчатки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Опасные предметы были обнаружены у 43-летнего жителя. По словам мужчины, недавно к нему обратился малознакомый и попросил отправить в Днепропетровской области коробку с вещами, о содержании которого ничего не сообщил. Показания отправителя будут проверены в ходе досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время осмотра указанной коробки были обнаружены два корпуса гранат РГД-5, шесть запалов УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 грамм каждая.

В Авдеевке через почту пытались переслать гранаты и взрывчатку. Фото: police.dn.ua

Напомним, в Киеве, сотрудники одного из отделений "Новой почты", которое находится улице Анри Барбюса, выявили посылку с пистолетом и патронами. Сейчас правоохранители занимаются поиском отправителя, которому грозит до семи лет лишения свободы.

Также сообщали, что в отделении "Новой почты" во Львове взорвалась посылка с гранатой. К счастью, пострадавших при взрыве не было, имущество здания тоже не повредилось.