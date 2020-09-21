В понедельник, 21 сентября, во Львове маршрутное такси на пешеходном переходе сбило невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Юлию Бойко.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, инцидент произошел в 11:30 на ул. Дорошенко, 25. Маршрутка наехала на пешехода, когда та переходила по пешеходному переходу.

"Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, девушка получила легкие телесные повреждения. Сейчас ее госпитализировали.

Место событий. Фото: UN - сливы и груши

Напомним, что ранее мы писали о Назаре Холодницком и его девушке.

Впервые Назар Холодницкий вышел в свет с Юлией Бойко в 2018 году. На фестивале джаза во Львове, куда он приехал с блондинкой, он представил пассию как "самая красивая женщина на этой планете".