В ночь на 21 сентября, двое заключенных Лычаковской исправительной колонии №30 во Львове попытались совершить побег. Осужденных поймали в момент, когда они перелазили через ограждение колонии.

Об этом сообщает "zaxid.net" со ссылкой на пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области.

Как отмечается, около 01:25 ночи сотрудники колонии заметили двух мужчин, которые пытались перелезть через забор. Их сразу же задержали работники исправительного учреждения.

Уточняется, что неудавшимся беглецам 27 и 24 года, они были осуждены за кражу и незаконное завладение транспортным средством.

В данный момент момент правоохранители расследуют то, как именно заключенным удалось ночью добраться до ограждения.

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