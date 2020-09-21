С 21 сентября в индийской Агре вновь открылся для посетителей знаменитый мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Он был закрыт на карантин в марте и не работал полгода, что является самым большим в истории перерывом в его работе. б этом сообщает ВВС.

В последний раз Тадж-Махал ненадолго закрывали в 1978 году после затопления Агры, а до этого он несколько дней не работал в 1971 году во время войны между Индией и Пакистаном.

Тадж-Махал является одной из самых популярных туристических достопримечательностей мира. До пандемии он ежедневно принимал до 70 тысяч человек, а теперь число туристов ограничат до 5 тысяч в день. Власти заявили, что на входе у всех будут проверять температуру, а посетителей попросят использовать цифровые способы оплаты для покупки билетов.

Перед открытием в Тадж-Махале провели дезинфекцию, а лица сотрудников закрыли защитными средствами. Также работников святыни обязали следить за социальной дистанцией на территории достопримечательности.

По новым правилам посетителям разрешается делать селфи или сольные фотографии, в то время как групповые фото не допускаются.

Присутствующий в день открытия Тадж-Махала журналист ВВС заявил, что пока большого наплыва посетителей не наблюдается.

Напомним, что Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По состоянию на 21 сентября - почти 5,5 миллионов человек. При этом ежедневный прирост новых случаев коронавируса в Индии составляет около 100 тысяч человек. Штат Уттар-Прадеш, где расположен Тадж-Махал, занимает пятое место по количеству заболевших в стране.

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