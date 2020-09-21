В понедельник, 21 сентября, на общем собрании Киевской городской организации партия "За будущее" представила своих кандидатов на выборы в Киевгорсовет.

Также политсила назвала кандидата на должность столичного городского головы на предстоящих местных выборах. Им стал депутат Киевгорсовета Сергей Гусовский.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Гусовский является депутатом столичного городского совета, совладельцем сети "Рестораны Гусовского". Попал в Киевсовет по спискам партии "Самопомощь", но затем был оттуда исключен со скандалом.

В список на выборы в горсовет Киева, объявленный партией "За будущее" вошли:

Денис Борисенко, депутат Киевского областного совета;

Максим Борозенец, частный предприниматель, участник боевых действий, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;

Алексей Ботнаренко, начальник управления по делам ветеранов войны МВД;

Евгений Васили, частный предприниматель;

Марьяна Двулит, кандидат медицинских наук, врач, акушер-гинеколог;

Александр Дикий, депутат Киевского облсовета VI созыва, руководитель Красного креста Святошинского района;

Олег Калиниченко, частный предприниматель;

Вячеслав Каминский, врач, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины;

Сергей Конюшок, чемпион мира, мировой рекордсмен по стронгмену;

Геннадий Кривошея, народный депутат VIIІ созыва;

Юлия Лобан, экономист, юрист, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;

Денис Силантьев, спортсмен, призер Олимпийских игр.

Напомним, в Украине утвердили правила местных выборов на карантине.

Также мы писали, кто идет в Киевсовет от "Слуги народа".