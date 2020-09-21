Кандидатом на должность киевского городского головы от "За будущее" стал Сергей Гусовский. Фото: uk.wikipedia.org

В понедельник, 21 сентября, на общем собрании Киевской городской организации партия "За будущее" представила своих кандидатов на выборы в Киевгорсовет. 

Также политсила назвала кандидата на должность столичного городского головы на предстоящих местных выборах. Им стал депутат Киевгорсовета Сергей Гусовский.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Гусовский является депутатом столичного городского совета, совладельцем сети "Рестораны Гусовского". Попал в Киевсовет по спискам партии "Самопомощь", но затем был оттуда исключен со скандалом.

В список на выборы в горсовет Киева, объявленный партией "За будущее" вошли:

  • Денис Борисенко, депутат Киевского областного совета;
  • Максим Борозенец, частный предприниматель, участник боевых действий, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;
  • Алексей Ботнаренко, начальник управления по делам ветеранов войны МВД;
  • Евгений Васили, частный предприниматель;
  • Марьяна Двулит, кандидат медицинских наук, врач, акушер-гинеколог;
  • Александр Дикий, депутат Киевского облсовета VI созыва, руководитель Красного креста Святошинского района;
  • Олег Калиниченко, частный предприниматель;
  • Вячеслав Каминский, врач, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины;
  • Сергей Конюшок, чемпион мира, мировой рекордсмен по стронгмену;
  • Геннадий Кривошея, народный депутат VIIІ созыва;
  • Юлия Лобан, экономист, юрист, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;
  • Денис Силантьев, спортсмен, призер Олимпийских игр.

Напомним, в Украине утвердили правила местных выборов на карантине.

Также мы писали, кто идет в Киевсовет от "Слуги народа".

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