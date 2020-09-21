"За будущее" выдвинула в мэры Киева ресторатора Гусовского
В понедельник, 21 сентября, на общем собрании Киевской городской организации партия "За будущее" представила своих кандидатов на выборы в Киевгорсовет.
Также политсила назвала кандидата на должность столичного городского головы на предстоящих местных выборах. Им стал депутат Киевгорсовета Сергей Гусовский.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Гусовский является депутатом столичного городского совета, совладельцем сети "Рестораны Гусовского". Попал в Киевсовет по спискам партии "Самопомощь", но затем был оттуда исключен со скандалом.
В список на выборы в горсовет Киева, объявленный партией "За будущее" вошли:
- Денис Борисенко, депутат Киевского областного совета;
- Максим Борозенец, частный предприниматель, участник боевых действий, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;
- Алексей Ботнаренко, начальник управления по делам ветеранов войны МВД;
- Евгений Васили, частный предприниматель;
- Марьяна Двулит, кандидат медицинских наук, врач, акушер-гинеколог;
- Александр Дикий, депутат Киевского облсовета VI созыва, руководитель Красного креста Святошинского района;
- Олег Калиниченко, частный предприниматель;
- Вячеслав Каминский, врач, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины;
- Сергей Конюшок, чемпион мира, мировой рекордсмен по стронгмену;
- Геннадий Кривошея, народный депутат VIIІ созыва;
- Юлия Лобан, экономист, юрист, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;
- Денис Силантьев, спортсмен, призер Олимпийских игр.
Напомним, в Украине утвердили правила местных выборов на карантине.
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