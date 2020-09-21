В понедельник, 21 сентября, СБУ задержала председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко на передаче взятки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в операции были задействованы СБУ и НАБУ. Под руководством САП сотрудники служб разоблачили Ольгу Панченко на передаче взятки в размере 3 тысяч долларов. Она оказывала на одного из судей давление - за указанную сумму она склоняла принять его "правильное" решение в одном из дел, которое касается земельного вопроса.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении председателю суда подозрения по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание, предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, занимающему ответственное положение).

Напомним, во Львове на взятке попался начальник железнодорожной станции.

Также мы писали о том, что в Киеве чиновник ГСЧС попался на вымогательстве взятки в 70 000 долларов.