В понедельник, 21 сентября, возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи", который находятся на границе с Беларусью. Через него хасиды пытались попасть на территорию Украины для празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"На украинско-белорусской границе в Черниговской области возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи". Ограничительные меры были введены в связи с распространением коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что закрытие пункта пропуска привело к образованию очередей на другом пункте пропуска – "Выступовичи".

"В очереди на въезд в Украину на данный момент находится около 550 транспортных средств, на выезд – 250", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с властями Украины о предоставлении зеленого коридора для хасидов, которые застряли на границе между двумя странами. Они хотят попасть в Умань, однако из-за ужесточения карантина украинские пограничники их не пускают.

Как сообщала "Страна", на границе с Беларусью застряли полторы тысячи хасидов. Они направлялись в Украину на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, несмотря на карантин, но в итоге их не впустили украинские пограничники.

Также мы рассказывали, что паломники-хасиды полностью освободили территорию возле КПВВ "Новые Яриловичи", оставив после себя большое количество мусора с белорусской стороны границы.