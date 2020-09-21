Австрия вернула часть ограничительных мер из-за ускорения распространения коронавируса в стране. Новые правила вступили в действие в понедельник, 21 сентября, и предусматривают уменьшение социальных контактов, ношение масок в общественных метах, а также комендантский час с 1:00. В частности, мероприятия, на которых отсутствуют специально обозначенные места для сидения, ограничены 10 людьми (до этого действовал лимит в 50 человек). Об этом пишет Кurier.

Уточняется, что ограничения касаются социальных мероприятий, которые проводят в группах. Например, курсы йоги, игровые вечера, показ фильмов, свадьбы, причастия. Исключение составляют только похороны.

Также ограничения до 10 человек не касается частного жилья, поскольку контроль за квартирами в Австрии невозможен по конституции.

В сфере общественного питания допускается не более 10 человек за одним столом. Обслуживание на баре запрещено. Маски являются обязательными и для посетителей ресторанов, кроме случаев, когда они сидят за столом.

За минувшие сутки в Австрии подтвержден 621 случай коронавируса. 319 из числа новых случаев выявлены в Вене.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве коронавирусом заразились почти три сотни человек, общее число заболевших в столице достигает 20 000.

Также мы сообщали, что по данным на 21 сентября, коронавирус в Украине за сутки подтвердился еще у 2 675 человек.