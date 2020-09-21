В Украине заработал электронный сервис Главного сервисного центра МВД, который позволяет проверить водительское удостоверение онлайн. С его помощью можно узнать, выдавался ли документ с определенным серией и номером, а также какие категории открыты для его владельца.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальные", - заявил заместитель руководителя Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Сервис доступен на украинском и английском языке. Чтобы им воспользоваться, необходимо ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя. После этого на экране отобразится информация о том, есть ли эти данные в Едином государственном реестре МВД. При проверке не отображаются личные данные водителя. Проверять можно права, выданные после 2013 года.

В МВД также считают, что сервис будет полезен для бизнеса, представители которого смогут самостоятельно проверить водительское удостоверение и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду. Также на сайте Сервисного центра МВД можно аналогичным образом проверить свидетельство о регистрации транспортного средства.

Напомним, в Украине в водительских правах начнут указывать, согласен ли их владелец посмертно стать донором.

Также мы писали о том, что в новых водительских правах в Украине указывают группу крови и резус владельца.