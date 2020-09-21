Полиция Польши задержала 38-летнего украинца, которые пытался требовать 26 млн злотых в нескольких страховых полисах, инсценировав свою смерть с помощью украинских спецслужб. Теперь ему грозит 10 лет лишения свободы.

Об этом в понедельник пишет издание dziennik.pl.

Как сообщается, в конце октября прошлого года мать Евгения П. обратилась в более чем десяток страховых компаний в Польше, женщина обратилась за компенсацией за смерть сына, который является гражданином Украины. Полис был на общую сумму почти 26 млн злотых.

Отмечается, мать украинца заявила, что ее сын погиб в июле 2019 в результате несчастного случая. Он якобы выпал за борт лодки во время столкновения в Киевском водохранилище с другим лодкой. Из представленных женщиной документов следует, что ее сын утонул. Его тело якобы было найдено два месяца спустя и кремировано на следующий день.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной экономической преступностью установлено, что в период с октября 2018 году до января 2019 Евгений П. заключил договоры страхования жизни в двадцати страховых компаниях.

Кроме того, было установлено, что мужчин получил польское гражданство в декабре 2018 года и использует польские документы в качестве Eugeniusz P., о чем сообщал ни одну страховую компанию.

Полицейские установили, что мужчина путешествовал в то время, когда должен был мертв. По польским документам он посетил Украину, Великобританию, Турцию и Кипр.

Напомним, ранее мы писали, как житель Славянска за $5000 заказал убийство парня бывшей жены. Полиции пришлось инсценировать смерть.

Также сообщалось, что в Киеве СБУ инсценировали смерть айтишника, которого заказал его деловой партнер.