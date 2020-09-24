Четверг, 24 сентября, благоприятный период для реализации новых идей. Они получат поддержку. В этот 7-й лунный день в знаке зодиака Козерог, нужно уделить внимание самоорганизованности и ответственности за свои поступки.

Читайте гороскоп на сегодня.

Ранее мы также публиковали гороскоп на неделю 21-27 сентября, которая принесет успех тем представителям Зодиака, которые обдумывают свои действия наперед.

Овен (21.03 - 20.04)

Прорабатывайте скрупулезно до мелочей любые проекты и начинания, если хотите сегодня получить максимальную отдачу. Овнам нужно научиться критически оценивать свои шаги к выбранной цели, иначе ваши мечты об обогащении и карьерном продвижении так и останутся сладкими мечтами.

Телец (21.04 - 20.05)

Старайтесь сегодня не проявлять высокомерие или пренебрежение к друзьям и коллегам. Полагайтесь на продуманные решения и рассчитывайте на личный доход. Правильное распределение рабочего графика позволит сохранить энергию и здоровье.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы, владеющие небольшим бизнесом, смогут перейти на новый уровень и наладить сотрудничество с крупными партнерами. Звезды советуют вам не умалять своих достоинств и не скромничать, общаясь с высокопоставленными людьми.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня ваши друзья могут предложить вам присоединиться к интересному проекту. Рассмотрите идею и не бойтесь рискнуть, ведь успех вам гарантирован, а новое направление и высокая работоспособность обещают вам исполнение желаний.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам необходимо избегать лишней траты денежных средств. Приберегите капитал для созидательной деятельности, например - ремонта жилья или офиса. Не стоит также брать кредиты или рассрочки, поскольку в этом году будет проблематично выполнить все обязательства и погасить задолженность.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня старайтесь меньше критиковать коллег, делая акцент на их недостатках. Выделяйте собственные достижения, чтобы вас отметили. Для достижения четких целей вам необходимо прописать план и выстроить приоритетность задач.

Весы (24.09 - 23.10)

Осенняя хандра вас не коснется, а любое начинание непременно завершится успехом. Прислушайтесь к себе, чтобы понять, как уйти от лишнего напряжения, избежать недостатка времени на себя и родных. Сегодня у вас все получится.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Чтобы почувствовать себя "на гребне волны" финансового успеха оставайтесь трудоголиком с деловой хваткой. Внимательно присмотритесь к новым знакомым в деловой сфере. Эти связи и партнерство могут принести вам значительную прибыль и разрешить массу сложных проблем.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Перестаньте забивать голову тем, чтобы помочь всем и каждому, иначе начнутся проблемы со здоровьем. Попробуйте отнестись к жизни проще и даже при самой глобальной проблеме старайтесь идти по пути наименьшего сопротивления. Это сохранит ваши нервы и поможет перейти к реализации поставленной цели.

Козерог (22.12 - 20.01)

Постарайтесь сосредоточиться на 1-2 целях, ограничив бесконечный поток обязанностей. Вы увидите, как легко все получится и позволит вам приумножить доходы, не влезая при этом в долги. Также звезды советуют вам следить за своими высказываниями в присутствии руководителя и коллег.

Водолей (21.01 - 20.02)

Не дайте вашей врожденной рассеянности повлиять на ваше положение. С особым вниманием отнеситесь к составлению финансовой отчетности. Совсем скоро вы сможете задуматься о крупном приобретении. Однако будьте осторожны с вложением денег в новые проекты.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Звезды советуют Рыбам почувствовать себя бесстрашными и уверенными в своих силах. Вера в себя и оправданный риск сегодня позволят вам почувствовать себя свободными. Со временем, оглядываясь на некоторые сегодняшние проблемы, вы сможете гордиться собой. Вы осознаете, что сделали все от себя зависящее, не постеснялись и не струсили.