В понедельник, 21 сентября, партия "Оппозиционная платформы - За жизнь" решила выдвинуть в мэры Одессы народного депутата Николая Скорика.

Об этом сообщил сопредседатель партии Вадим Рабинович во время представления кандидата.

"Наша задача - освободить Одессу от Труханова", - сказал Вадим Рабинович.

Николай Скорик был в 2006-2010 годах главой Одесской облсовета. В ноябре 2013 года был назначен губернатором Одесской области. Ушел в марте 2014 года после Майдана.

"Оппоплатформа" выдвинула в мэры Одессы Николая Скорика. Видео: YouTube/newsOne

Напомним, по состоянию на середину сентября наибольшую поддержку на местных выборах имеют партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь",.

Также "Страна" писала, что по данным социологов, в сентябре 2020 года во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Юрий Бойко.