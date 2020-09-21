За первые шесть месяцев 2020 года, во время карантина в Украине участились случаи домашнего насилия. За период с января по июнь количество обращений в полицию о насилии в семье увеличилось почти в два раза.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с общественными и международными организациями по вопросу реализации государственной политики в сфере противодействия и предотвращения домашнего насилия.

"В условиях пандемии Covid-19 проблемой номер два после самого вируса стал рост домашнего насилия. Например, только за первые полгода полиция получила почти в два раза больше обращений по поводу домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", - сказал президент.

Он подписал указ о неотложных мерах по противодействию и предотвращению домашнего насилия и насилия по признаку пола, и защите прав пострадавших от такого насилия.

Зеленский о количестве случаев насилия в семью с 1-й минуты

Ранее мы писали, что МВД призывает украинцев сообщать о домашнем насилии.

Также сообщали, что в Украине хотят увеличить штрафы за домашнее насилие в сто раз - до 68 000 грн вместо 170 грн, существующих на сегодняшний день.

Между тем, народные депутаты от фракции "Слуга народа" предлагают предлагают принять законопроект, предполагающий наказывать за домашнее насилие привлечением к общественно полезным работам, а полученные средства направлять пострадавшим.