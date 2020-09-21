Сотрудница президентского спортивного клуба в Беларуси, который возглавляет старший сын президента Дмитрий Лукашенко, решила покинуть свою должность.

Об этом сообщает Tut.by.

Так, Ксения Валаханович, известная на родине как поэтесса, работала помощницей Дмитрия Лукашенко не один год, однако решила уволиться после того, как на акции протеста силовики задержали ее 66-летнего отца.

Более того, на своей странице в соцсети Валаханович опубликовала записи с критикой действий силовиков, которые применяли силу к протестующим.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как 20 сентября в Минске проходили новые акции против Лукашенко.

Также сообщалось, что, по данным местных СМИ, в этот день на протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек.