В Днепре медики областной детской клинической больницы на Космической спасают жизнь двухлетнему малышу, которому домашняя собака откусила гениталии. Трагедия произошла в Селидово на Донбассе в день рождения ребенка. Пока родители принимали гостей в доме малыш вышел во двор, где на него и напала собака, вцепившись в паховую область. В результате этого мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии Травмированного ребенка экстренно военным вертолетом доставили в Днепр, сообщает "Информатор".

Уточняется, что состояние ребенка крайне тяжелое. По словам волонтера Александры Тимощенковой, на фоне тяжелой травмы и интоксикации начали плохо работать почки.

"Малыша подключили к аппарату перитонеального диализа (искусственной почки). Лечение в стенах областной детской больницы не останавливается ни на минуту. Врачи прилагают максимум усилий, но давать какие-либо прогнозы не берутся. Говорят, что критические состояния не просто называют "критическими" и все меняется молниеносно", - говорит волонтер.

По ее данным, ребенку сейчас помогает вся Украина. Волонтеры уже закрыли сбор денег на необходимые для спасения лекарства, поскольку за рекордные пару часов удалось собрать всю нужную сумму.

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