Лидеры Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу ввести безвизовый режим для граждан Беларуси, а также принять программу помощи народу республики.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте польского президента.

Так, главы стран выразили в документе поддержку белорусам и их решениям, принятым законным образом, а также заявили о своем желании помочь белорусам в создании демократических институтов и свободного гражданского общества, построении рыночной экономики и установлении верховенства права.

Как считают лидеры трех государств, Европейский союз должен усилить поддержку демократических и экономических преобразований в Беларуси. Президенты предложили ввести безвизовый режим с нашей страной, "когда для этого будут необходимые условия".

По мнению лидеров трех стран, Европейский союз должен усилить поддержку демократических и экономических преобразований в Беларуси. Президенты предложили ввести безвизовый режим, "когда для этого будут необходимые условия".

Кроме того, пакет помощи должен включать расширение торговли Беларуси с ЕС и содействие в переговорах о вступлении страны в ВТО, диверсификацию энергетического сектора Беларуси для энергетической безопасности государства, а также получение доступа Минска к финансовым ресурсам, а также рост присутствия международных финансовых институтов и их активности в реформировании экономики и увеличении инвестиций.

Напомним, 17 сентября Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь" заявил, что вынужден закрыть границу с Польшей и Литвой и усилить - с Украиной.

В то же время в МВД Литвы заявили, что движение через границу с Беларусью идет в обычном порядке.