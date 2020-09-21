Утром в понедельник, 21 сентября, на границе Беларуси с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной наблюдались проблемы. В пунктах пропуска скапливались сотни грузовых автомобилей, всего своей очереди для пересечения границы ожидали 610 большегрузов.

Об этом со ссылкой на Госпогранкомитет республики пишет "Sputnik Беларусь".

Так, утром на границе Беларуси с Украиной в пункте пропуска "Новая Гута" выезда ожидали более 70 грузовых авто. Его работа была затруднена на протяжении нескольких дней - Украина временно прекращала его работу из-за паломников-хасидов, которые пытались прорваться в страну. Однако 21 сентября с 11:00 был возобновлен пропуск граждан и транспорта, в том числе грузового.Также утром очередь из грузовиков наблюдалась в "Веселовке" - там находилось 20 большегрузов.

На границе с Литвой самый большой затор образовался в пункте пропуска "Бенякони": там скопилось более 150 авто. Немного лучше ситуация в "Привалке", где стояло более 130 большегрузов. В пункте пропуска "Каменный Лог" выезда в Евросоюз ожидали более 70 фур.

На белорусско-польской границе серьезная очередь образовалась в пункте пропуска "Брузги" - более 110 автомобилей. В "Берестовице" находилось более 40 грузовиков.

На белорусско-латвийской границе небольшие затруднения были в пункте пропуска "Урбаны". Там в очереди стояло более 20 грузовиков.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что вынужден закрыть границу с Польшей, Литвой и усилить - с Украиной.

Правда, после этого пограничники Литвы заявили, что не заметили изменений в ситуации на границе с Беларусью.

Также мы сообщали, что в Госпогранслужбе Украины объявили, что после заявлений Бацьки ситуация на белорусско-украинской границе не изменилась.