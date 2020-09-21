Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес заявил, что его страна не будет блокировать введение санкций против Беларуси.

Слова чиновника приводит AFP.

"Реакция Европейского союза на нарушение прав человека; наша реакция на нарушение суверенитета и суверенных прав наших государств-членов, государств-членов ЕС; наша реакция на любые нарушения наших основных базовых ценностей и принципов не может происходить по выбору. Она должна быть последовательной", - сказал он.

В то же время министр добавил, что Евросоюз готовится согласовать санкции против Ливии, которые будут распространяться и на турецкие компании. Предполагается, что такое решение удовлетворит власти Кипра, которые требуют ввести санкции в отношении Турции за ее геолого-разведывательную деятельность в Восточном Средиземноморье.

Напомним, вчера анонимный европейский чиновник рассказал журналистам о том, что Кипр заблокировал введение санкций против Беларуси, требуя внедрения ограничений против Турции.