Кипр передумал блокировать введение санкций против Беларуси
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес заявил, что его страна не будет блокировать введение санкций против Беларуси.
Слова чиновника приводит AFP.
"Реакция Европейского союза на нарушение прав человека; наша реакция на нарушение суверенитета и суверенных прав наших государств-членов, государств-членов ЕС; наша реакция на любые нарушения наших основных базовых ценностей и принципов не может происходить по выбору. Она должна быть последовательной", - сказал он.
В то же время министр добавил, что Евросоюз готовится согласовать санкции против Ливии, которые будут распространяться и на турецкие компании. Предполагается, что такое решение удовлетворит власти Кипра, которые требуют ввести санкции в отношении Турции за ее геолого-разведывательную деятельность в Восточном Средиземноморье.
Напомним, вчера анонимный европейский чиновник рассказал журналистам о том, что Кипр заблокировал введение санкций против Беларуси, требуя внедрения ограничений против Турции.