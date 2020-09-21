Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не допустит приватизации в стране в угоду "шарлатанам из-за границы".

Его слова передает агентство БелТА в понедельник, 21 сентября.

"В угоду шарлатанам из-за границы в Беларуси не будут приватизировать все и вся", - сказал Лукашенко, согласовывая в понедельник назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ" - управляющей компании холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

По словам Лукашенко, он "трепетно относится" к предприятиям не потому, что не понимает, "что частная собственность должна и может существовать".

"Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения, и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас", - заметил президент.

Напомним, в Беларуси появился свой "Реанимационный пакет реформ", который предложил провести приватизацию для привлечения ТНК.

Отметим, что с 5 ноября страны Евросоюза перестанут считать Лукашенко президентом Беларуси.