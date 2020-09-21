В Киеве из-за пожара на свалке в Дарницком районе, жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых района наблюдается задымление из-за горящих торфяников.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сейчас продолжается тушение пожара на улице Коллекторной. Общая площадь возгорания составляет около 2 000 "квадратов", сам огонь при этом перекинулся на торфяники.

"Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - говорится в сообщении.

В связи с этим, жителям рекомендуют:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;





держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;





включить системы кондиционирования и очистки воздуха;





проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;





увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду,

кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;





кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли; не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ;





если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, Харьковский массив в Киеве затянуло смогом. В некоторых школах детям сказали не приходить на занятия.

Также мы писали, что Киев с апреля становился городом с самым грязным воздухом в мире.