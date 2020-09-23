В среду, 23 сентября, наступает шестой лунный день в знаке Зодиака Стрелец, который может обострить интуицию, проявить дар предвидения или открыть самые разнообразные способности. Общественная и научная деятельность будет продвигаться легко и непринужденно, а контакты смогут наладиться без пробуксовки.

Также читателям будет интересен Гороскоп на неделю 21-27 сентября, который принесет успех тем представителям Зодиака, которые привыкли с совестью браться за начинания и стараются обдумывать шаги наперед во избежание досадных ошибок.

Овен (21.03 - 20.04)

Совсем скоро репутация профессионала отлично послужит вам, если будете действовать рассудительно, спокойно, взвешенно и максимально рационально. Звезды предостерегают Овнов: вашим самым опасным врагом продолжает оставаться ваша эмоциональность.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня дела пойдут как по маслу, но бдительность терять не стоит. Не дайте успеху и самоуверенности вскружить себе голову. Максимально выгодными окажутся контракты и сделки, если проявить смекалку, сноровку и сообразительность.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы могут рассчитывать на поддержку и понимание со стороны коллег, которым и вы часто оказываете содействие в работе. Вашей энергии хватит для выполнения всех задуманных планов. Время после обеда станет особенно успешным периодом для смелый идей.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут рассчитывать, что проект, который вы лелеяли, но сомневались в его реализации, станет успешным и принесет вам доход. Уже к обеду вы ощутите результаты своего труда, а снизить накопившийся стресс поможет эмпатия к окружающим.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня не нужно бояться ставить самые амбициозные цели и экспериментировать - во всех начинаниях вас ждет успех, если вы проявите творческую жилу и доброту. Не пренебрегайте помощью коллег в работе или собственном бизнесе, используйте передовой опыт.

Дева (24.08 - 23.09)

Улаживание конфликтов сегодня потребует от Дев временных и энергетических затрат. Зато можно добиться материальной выгоды, если вы будете увлечены делом, которым занимаетесь. День будет также благоприятен для серьезных финансовых вложений.

Весы (24.09 - 23.10)

Средства, которые Весы могли сэкономить, правильней всего будет потратить на отдых. После этого приготовьтесь к дальнейшему росту своего благосостояния. Сегодня лучше не планировать крупные покупки. Для успеха в делах Весам важно определиться с первостепенными задачами.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам лучше не посвящать своих друзей и знакомых в текущее состояние своих финансов, а также не обсуждать с коллегами планы на ближайшее будущее. Самостоятельно принимайте все решения, тщательно взвешивая все за и против.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды рекомендуют Стрельцам совершить сегодня наиболее важные и практические приобретения, порадовать близких полезными подарками. Совсем скоро вы окажетесь перед выбором - проявить весь свой потенциал и показать его миру или насладиться тихой семейной гаванью.

Козерог (22.12 - 20.01)

К сегодняшнему дню Козероги добились немалых достижений на профессиональном поприще, поэтому дальнейший карьерный рост не будет требовать вашего самопожертвования. Руководство сможет по достоинству оценить ваше рвение к работе и результативность наработок.

Водолей (21.01 - 20.02)

День обещает много привлекательных вариантов в деловой сфере, не упускайте возможностей улучшить свое материальное состояние. Смелые начинания и разумный риск Водолеев будет поощрен. Все задумки, креативные идеи и новаторство сегодня приветствуются.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не забывайте грамотно планировать рабочий график и полноценный отдых. Если работаете в команде, обратите внимание на подход каждого из коллег к работе. В будущем вы сможете правильно откорректировать эффективность решения самых серьезных задач.