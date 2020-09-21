Автоугонщиков подозревают минимум в 20 эпизодах. Фото: Нацполиция

Крупную банду автоугонщиков, которые действовали на всей территории Украины, задержали в Киевской области. Операцию проводили с участием спецназа. По предварительным данным, задержанных подозревают в 20 угонах, но реальное количество преступлений еще устанавливается.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Национальной полиции в соцсети.

"Умельцы" преступного дела, используя специальные приборы, получали доступ к авто и без каких-либо препятствий незаконно похищали транспортное средство. На данный момент известно о совершении указанной группой около 20 угонов. Реальное количество преступлений, местонахождение других похищенных авто (или их деталей) устанавливается", - говорится в сообщении.

По месту жительства злоумышленников, а также в гаражах и местах разукомплектования автотранспорта проведено 17 обысков - в Киеве, Киевской, Ровенской и Одесской областях.

Выявлена и изъята спецтехника для прошивки ключей от автомобилей, для открытия и запуска автомобилей, рации, пистолеты, патроны, десятки мобильных телефонов, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки, несколько удостоверений водителя, комплекты ключей от авто, 88 фар к автомобилям различных марок, 17 панелей приборов, цифровые магнитолы, панели климат-контроля, бортовые компьютеры и прочее.

По делу продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Под Киевом задержали банду автоворовПод Киевом задержали банду автоворовПод Киевом задержали банду автоворовПод Киевом задержали банду автоворовПод Киевом задержали банду автоворов

Фото: t.me/dkr_npu

Ранее "Страна" писала о том, что начальник полиции Киева заявил, что ему напрямую предлагали "крышевать" автоугоны.

Также мы сообщали, что в Киеве автоугонщик прыгнул в окно и сбежал от полиции во время обыска у него дома.

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