Крупную банду автоугонщиков, которые действовали на всей территории Украины, задержали в Киевской области. Операцию проводили с участием спецназа. По предварительным данным, задержанных подозревают в 20 угонах, но реальное количество преступлений еще устанавливается.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Национальной полиции в соцсети.

"Умельцы" преступного дела, используя специальные приборы, получали доступ к авто и без каких-либо препятствий незаконно похищали транспортное средство. На данный момент известно о совершении указанной группой около 20 угонов. Реальное количество преступлений, местонахождение других похищенных авто (или их деталей) устанавливается", - говорится в сообщении.

По месту жительства злоумышленников, а также в гаражах и местах разукомплектования автотранспорта проведено 17 обысков - в Киеве, Киевской, Ровенской и Одесской областях.

Выявлена и изъята спецтехника для прошивки ключей от автомобилей, для открытия и запуска автомобилей, рации, пистолеты, патроны, десятки мобильных телефонов, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки, несколько удостоверений водителя, комплекты ключей от авто, 88 фар к автомобилям различных марок, 17 панелей приборов, цифровые магнитолы, панели климат-контроля, бортовые компьютеры и прочее.

По делу продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Фото: t.me/dkr_npu

Ранее "Страна" писала о том, что начальник полиции Киева заявил, что ему напрямую предлагали "крышевать" автоугоны.

Также мы сообщали, что в Киеве автоугонщик прыгнул в окно и сбежал от полиции во время обыска у него дома.