В ходе акций протеста в воскресенье, 20 сентября, в Беларуси силовики задержали 442 человека, из них 266 - в Минске.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

В ведомстве сообщили, что всего 20 сентября в Беларуси прошли 24 акции протеста. По данным Чемодановой, 266 человек в ходе митинга 20 сентября задержали в Минске, еще 176 - в других городах. До рассмотрения в суде административных дел под стражей остаются 330 человек.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как 20 сентября в Минске проходили новые акции против Лукашенко.

Также сообщалось, что, по данным местных СМИ, в этот день на протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек.