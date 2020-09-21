Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой российского радикала Максима "Тесака" Марцинкевича были нанесены не им самим.

Об этом заявил адвокат семьи Марцинкевичей Алексей Михальчик, передает ТАСС.

"Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще", - сказал он.

По словам адвоката, родственники Марцинкевича намерены добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которое было проведено следствием.

"Во вторник в Челябинскую область отправится отец Максима за его телом. После доставки тела в Москву для похорон мы должны ознакомиться с экспертизой следствия. Если ее результаты нас не устроят, то мы будем ходатайствовать о повторной экспертизе и о приобщении нашего независимого исследования", - рассказал он.

Напомним, в среду, 16 сентября, Марцинкевич был найден мертвым в камере СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством при помощи лезвия и шнурка, на котором повесился. Однако адвокат "Тесака" утверждает, что версия о самоубийстве нуждается в проверке.

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