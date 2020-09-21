В Днепре 17-летний подросток прыгнул в реку с Центрального моста после ссоры с девушкой. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 сентября, и попал на видео.

На кадрах можно рассмотреть, что находящиеся на мосту парень и девушка, похоже, выясняют отношения. Парень пытается перелезть через ограждение моста, но девушка его оттягивает. Затем они вместе проходят вперед, парень снимает футболку. Потом он побежал вперед и все-таки перелез через ограждение моста. Девушка тем временем проходит мимо.

На видео не запечатлен момент прыжка, но он все-таки был. В 22:43 на линию "101" поступило сообщение о том, что с моста в реку прыгнул парень. На место происшествия прибыли спасатели. Парень барахтался в воде на расстоянии 100 метров от берега. Подростка удалось спасти и доставить на берег. Пострадавшего, с предварительным диагнозом общее переохлаждение, госпитализировали.

Фото: dnepr.express

Ранее "Страна" писала о том, что мужчина спрыгнул с Моста любви в Черкассах и разбился насмерть.

Также мы сообщали, что в Днепре полицейские за мгновение до прыжка сняли с моста парня, который хотел покончить с собой.