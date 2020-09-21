За последние сутки в Вооруженных силах Украины выявили 18 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в Командовании медсил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 10 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, все получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным на утро 21 сентября, в Вооруженных силах Украины Covid-19 болеют 720 человек. Всего за время пандемии выздоровело - 1 769 человек, летальных исходов - 10.

Также на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 681 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 75 человек.

Напомним, вчера в ВСУ зафиксировали десятую смерть от коронавируса.

Как сообщалось, на 21 сентября коронавирус в Украине за сутки подтвердился еще у 2 675 человек.