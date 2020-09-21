По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в столице подтвердились 275 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Ситуация с распространением вируса остается сложной. Еще 275 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Двое пациентов умерли. Всего коронавирус забрал жизни 318 киевлян", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с момента начала эпидемии коронавируса подтвердились 19 758 случаев заражения. Среди заболевших:

139 женщин (от 18 до 93 лет);





120 мужчин (от 18 до 83 лет);





10 девочек (от 3 до 16 лет);





6 мальчиков (от 5 до 17 лет).

Помимо этого, утверждает Кличко, болезнь подтвердилась еще у восьми медиков. Госпитализировать пришлось 36 пациентов.

"Больше всего случаев заражения было обнаружено в Дарницком районе - 74, Деснянском - 36, Днепровском - 35 случаев", - уточнил мэр.

Напомним, на сегодняшнее утро в Украине подтвердились 2 675 новых случаев заражения Covid-19. Позже в Минздраве показали карту распространения болезни по регионам страны.