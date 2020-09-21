В Украине только два региона оказались готовы к смягчению карантина. Фото: facebook.com

По данным на 21 сентября, ситуация с распространением коронавируса не позволяет ослаблять карантин в 22 регионах Украины и в Киеве. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Уточняется, что самый высокий показатель заболеваемости - в Тернопольской области (390,9 человек на 100 тысяч населения) и в Черновицкой области (210,4 человека на 100 тысяч населения).

Также Минздрав опубликовал список не готовых к ослаблению карантина областей:

  • Винницкая

  • Волынская

  • Днепропетровская

  • Донецкая

  • Житомирская

  • Закарпатская

  • Запорожская

  • Ивано-Франковская

  • Киевская

  • Луганская

  • Львовская

  • Николаевская

  • Одесская

  • Ровенская

  • Полтавская

  • Сумская

  • Тернопольская

  • Харьковская

  • Хмельницкая

  • Черкасская

  • Черновицкая

  • Черниговская

  • город Киев

Таким образом, готовыми к смягчению карантина оказались всего две области - Кировоградская и Херсонская.

Показатели областей по распространению коронавируса

Фото: Минздрав

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 21 сентября.

Также мы сообщали, что коронавирусом за сутки в Украине заболели 170 детей и 75 медиков.

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