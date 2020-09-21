По данным на 21 сентября, ситуация с распространением коронавируса не позволяет ослаблять карантин в 22 регионах Украины и в Киеве. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Уточняется, что самый высокий показатель заболеваемости - в Тернопольской области (390,9 человек на 100 тысяч населения) и в Черновицкой области (210,4 человека на 100 тысяч населения).

Также Минздрав опубликовал список не готовых к ослаблению карантина областей:

Винницкая





Волынская





Днепропетровская





Донецкая





Житомирская





Закарпатская





Запорожская





Ивано-Франковская





Киевская





Луганская





Львовская





Николаевская





Одесская





Ровенская





Полтавская





Сумская





Тернопольская





Харьковская





Хмельницкая





Черкасская





Черновицкая





Черниговская





город Киев

Таким образом, готовыми к смягчению карантина оказались всего две области - Кировоградская и Херсонская.

Фото: Минздрав

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 21 сентября.

Также мы сообщали, что коронавирусом за сутки в Украине заболели 170 детей и 75 медиков.