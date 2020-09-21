Минздрав опубликовал список областей, не готовых к смягчению карантина
По данным на 21 сентября, ситуация с распространением коронавируса не позволяет ослаблять карантин в 22 регионах Украины и в Киеве. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Уточняется, что самый высокий показатель заболеваемости - в Тернопольской области (390,9 человек на 100 тысяч населения) и в Черновицкой области (210,4 человека на 100 тысяч населения).
Также Минздрав опубликовал список не готовых к ослаблению карантина областей:
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Ровенская
- Полтавская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
- город Киев
Таким образом, готовыми к смягчению карантина оказались всего две области - Кировоградская и Херсонская.
Фото: Минздрав
Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 21 сентября.
Также мы сообщали, что коронавирусом за сутки в Украине заболели 170 детей и 75 медиков.