Из Германии продолжают массово депортировать украинских заробитчан, которые пытаются нелегально прорваться в страну.

За последние три месяца выслали около трех сотен украинцев - 136 в июле и 105 в августе, и 48 человек задержали только за первые 10 дней сентября - это рекорд, пишет Bild со ссылкой на внутренний "Миграционный анализ" главного управления федеральной полиции.

Поддельные договоры и "румынские паспорта"

Задерживают уже целыми автоколоннами. По информации Wasserburg24, два буса с украинцами остановили на автомагистрали А94, ведущей из Австрии в Мюнхен. В них ехали 16 украинцев, двое их них - водители. Полицию они уверяли, что едут собирать урожай и показали трудовое договоры. Но после звонков в указанные фирмы выяснилось, что это поддельные документы.

Заробитчан депортировали обратно в Австрию, а бусы и водителей задержали. Транспорт теперь конфискуют, а шоферам предъявили обвинение в контрабанде людей, за что может грозить срок до нескольких лет и штраф.

Другие убеждают, что едут "осматривать достопримечательности", хотя это еще менее убедительное объяснение, поскольку поездки с туристической целью из Украины в Европу запрещены из-за эпидемии.

Так, на границе Чехии и Германии задержали девятерых украинцев, которые выдавали себя за туристов. Как пишет e110.de, у них нашли рабочую одежду. Заробитчан также депортировали, а водителей обвиняют в людской контрабанде.

Еще один бус Renault Master на украинских номерах с семью украинцами от 30 до 50 лет задержали в сентябре на немецко-чешской границе, в поселке Райтценхайн.

Как пишет Freiepresse, из документов при них были лишь биометрические украинские паспорта без виз, и они признались, что планировали оставаться в Шенгенской зоне на более длительный срок, чтобы там работать.

Задержанных постигла та же участь, что и других нелегалов: пассажиров депортировали в Чехию и поставили запрет на повторный въезд в Германию на два года, а водителя также обвинили в контрабанде.

Некоторые пытаются схитрить и прорваться в Германию на польских такси. Но и таких ловят.

По информации издания moz.de, сразу шестерых украинских заробитчан 28-46 лет, которые ехали на такси с польскими номерами, задержали в городке Ангермюнд в федеральной земле Бранденбург, под польской границей. Украинцев выслали в Польшу, а поляку-таксисту придется отвечать за контрабанду людей.

Задерживают и заробитчан, которые уже успели нелегально поработать в Германии. Заработанное - конфискуют.

На шоссе в поселке Уист под Дрезденом полиция остановила для проверки автомобиль, в котором оказался украинский нелегал.

Он предъявил поддельный румынский паспорт. Оказалось, что по этой "липе" с марта он работал на стройке в нескольких городах Германии. При нем было 9 тысяч евро, полиция почти все конфисковала, оставив ему лишь 500 евро, пишет saechsische.de.

Помимо заробитчан, попадаются полиции и преступники из Украины.

В сентябре в Германии прогремела история о трех украинцах 32-39 лет, которые на краденном тягаче с прицепом и с польскими номерами пытались вывезти двигатели Ford на миллион евро, похищенные из логистического склада завода-изготовителя под Кельном, пишет koeln.de.

Для конспирации украинцы поменяли тент на прицепе и прикрепили польский номерной знак. Но далеко не уехали - их задержали в 30 км от завода. Поймать их помог GPS-маячок, спрятанный в прицепе.

Начали облавы по наводке поляков

По мнению экспертов, в этом году украинцы могут побить свой же прошлогодний рекорд, когда наших соотечественников высылали чаще других. Как сообщали в МВД Германии на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, из 11 тысяч высланных иностранцев было 1252 украинцев (за нами - албанцы и сербы).

Поток нелегалов начал расти этим летом, поскольку немецкие заработки в разы прибыльнее, чем в той же Польше (2-2,5 тысячи евро по сравнению с 800-1000 евро), и часть работяг решила проскочить "до німців".

В тоже время легально попасть на работу в ФРГ для украинца (если он не имеет вида на жительства в ЕС) сейчас невозможно - рабочих виз и разрешений на работу за очень редким исключением в Германии не выдают, а границы Евросоюза по-прежнему закрыты для наших соотечественников из-за эпидемии коронавируса.

Поэтому украинцы едут по поддельным документам, польским визам и фальшивым румынским паспортам (подробнее об этих схемах можно прочитать здесь).

Цена вопроса - от пары сотен евро за визу до нескольких тысяч евро за "корочку" ЕС (популярнее всего паспорта Румынии из-за более лояльной политики предоставления гражданства, а также при получении румынского паспорта не требуют отказываться от украинского).

"Украинцы просто массово выезжают в Германию через Венгрию, а дальше - Чехию или Австрию. В интернете сейчас масса фирмочек, которые обещают выезд на "дальний Запад" якобы без карантина и по фиктивным документам. А там уже лотерея - проскочишь-не проскочишь. Задерживать стали чаще из-за того, что немцы усилили патрули после "наводки" поляков, которые знают о схеме украинцев с польскими визами", - рассказал нам источник в погранслужбе Украины.