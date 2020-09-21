В Москве сломалась канатная дорога Лужники - Воробьёвы горы, и в результате ЧП в кабинах застряли люди. На месте работают спасатели.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Mash" в понедельник, 21 сентября.

Как отмечается, кабинки зависли в районе Лужнецкой набережной - какие-то над берегом, но большая часть прямо над Москвой-рекой. В данный момент спасатели с помощью веревок эвакуируют пассажиров. При этом сейчас в российский столице сильный и холодный ветер, что осложняет работу МЧС.

Напомним, в Киеве собрались построить канатную дорогу через Днепр на Труханов остров.

Также мы писали, на пляже Харькова оборвался канатный мост, люди попадали в воду. По словам очевидцев, на Журавлевском водохранилище группа отдыхающих забралась на канатный мост и начала его раскачивать. Конструкция не выдержала и обрушилась вместе с людьми.