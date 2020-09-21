В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, а исследования относительно возможного исчезновения некоторых видов животных и растений не проводится.

Об этом сообщает украинское представительство Всемирного фонда природы, как передает УНИАН.

"Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности видов водных животных актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек - выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет", - говорится в сообщении экозащитников.

По словам специалистов, в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных, а экологические проблемы усугубляются с каждым годом.

До этого мы рассказывали, как изменение климата убивает украинских аграриев.

Также "Страна" писала, что в Украине выявили 33 тысячи незаконных свалок, что может привести к экологической катастрофе. В одном только бассейне реки Тиса на Закарпатье выявили 45 несанкционированных свалок с более 1 тыс. м3 отходов.