Вечером в воскресенье, 20 сентября, в Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате травмы получили четверо взрослых и трое детей. Полиция открыла уголовное дело по факту ДТП.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Хмельницкой области.

Так, авария произошла в селе Бокиевка Волочисского района. В ДТП попали автомобиль Ford Galaxy и грузовик MAN TGX 24.440 с полуприцепом. В результате столкновения травмировалась 32-летняя водитель легковушки и шесть ее пассажиров, среди которых трое малолетних детей. Водитель грузовика не пострадал. Детям на месте оказали медпомощь.

Отмечается, что следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, недавно на Одесской трассе в ДТП сгорели две фуры.

Также мы писали о том, что под Николаевом ночью две фуры попали в ДТП, погибли двое мужчин.