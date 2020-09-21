Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса заявил, что намерен добиваться предоставления для Африки постоянного членства в Совете Безопасности ООН.

Об этом пишет ТАСС.

"На текущей неделе начинает работу 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, ЮАР ставит задачу использовать эти юбилейные заседания с тем, чтобы продвигать реформу ООН, в частности, ее Совета Безопасности", - выступил с обращением к гражданам Рамапоса.

Он напомнил, что в Африке проживает около 1 млрд человек, поэтому она должна получить место постоянного члена СБ ООН, чтобы решать "транснациональные проблемы".

Как известно, постоянными членами СБ ООН являются США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Предложения расширить этот список поступают с момента основания организации.

Напомним, ранее Гана предложила всем афроамериканцам вернуться в Африку из-за расизма в США.

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