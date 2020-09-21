По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, коронавирус подтвердился у 170 детей и еще у 75 медиков. Госпитализировать пришлось 493 человека.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время своего ежедневного брифинга, который транслировался в Facebook.

"За прошедшие сутки заболели 2 675 человек, из них 170 детей, а также 75 медицинских работников. Были госпитализированы 493 человека", - уточнил министр.

Степанов также рассказал, что в период с начала эпидемии коронавирусом заболели 11 664 ребенка и 13 905 медицинских работников.

Всего за сутки было осуществлено 22 188 тестирований. Из них 19 788 при помощи метода ПЦР, а методом ИФА 2 400.

В Украине за сутки коронавирусом заболели 170 детей и 75 медиков. Смотреть с 4:07. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, на сегодняшнее утро в Украине подтвердились 2 675 новых случаев заражения Covid-19. Позже в Минздраве показали карту распространения болезни по регионам страны.