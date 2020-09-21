В Министерстве иностранных дел России заявили, что дебаты в Совете ООН по правам человека по поводу ситуации в Беларуси являются попыткой вмешательства во внутренние дела этой станы. Принятую по их итогам резолюцию в российском ведомстве назвали "юридически ничтожной".

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Беларуси и их оценку в международном сообществе. Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах-членах ООН", - сказано в сообщении.

Кроме того, в российском МИД усматривают подрыв репутации СПЧ ООН после упомянутых дебатов.

"Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной", - сказали в МИД РФ.

В сообщении отмечается, что в ходе дебатов председатель СПЧ Элизабет Тихи-Фиссльбергер продемонстрировала видеообращение бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, что несовместимо с нейтральным статусом председательства в коллективных органах ООН.

Напомним, в ООН предостерегают от появления "железного занавеса" в Беларуси.

Также мы писали о том, что Тихановская требует от Бацьки освободить политзаключенных и пустить в страну спецдокладчика ООН.