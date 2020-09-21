В понедельник, 21 сентября, в 18:00 начнется полевая фаза украинско-американских военных учений "Rapid Trident - 2020".

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Rapid Trident - 2020": сводное подразделение Государственной пограничной службы Украины в течение недели оттачивало мастерство под руководством иностранных специалистов Вооруженных сил Канады и Румынии. Занятия проходили на базе в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где продолжаются украино-американские учения "Rapid Trident - 2020", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе учений военные практиковались выявлять самодельные взрывные устройства, разрабатывать и отрабатывать поисково-блокировочные действия.

"Пока эти вопросы отрабатывались в поле, в штабах кипела командно-штабная фаза, в которой наши военнослужащие как операторы JCATS умело применяли на компьютерном моделировании полученные ранее навыки и в условиях ведения виртуального боя сохранили 90% сил и средств подразделения", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, сегодня также стартуют российские военные учения "Кавказ-2020". Об их проведении стало известно еще в декабре прошлого года. В мае этого года Москва подтвердила, что активная фаза маневров начнется осенью. При этом в российском ведомстве назвали их самыми масштабными военно-стратегическими учениями года.