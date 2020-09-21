На прошлой неделе многие тайны открыл телеграм-канал Nexta - главная интернет-площадка белорусской оппозиции. Правда, вещает она с территории соседней Польши.

В нашумевшем интервью видеоблогеру Юрию Дудю создатель главного оппозиционного медиа Беларуси Nexta, 22-летний Степан Путило, рассказал, кто их финансирует, как на канале появился фейк о российском спецназе и как один из сооснователей ездил на Евромайдан.

Канал Nexta стал популярен с первых дней протеста. Там стали появляться сообщения с описанием мест, где можно спрятаться от ОМОНа. Со временем на канале стали публиковать инструкции к действию и маршруты протестов.

Позже там появились призывы бить правоохранителей, публиковать их личные данные, срывать работу и уходить на забастовки. То есть из модератора уличных протестов "Нехта" (в переводе с белорусского - "кто-то") превратилось в центр управления оппозицией в целом.

Разбирались, что стало понятно после интервью основателей "Нехты" Дудю.

Кто финансирует Nexta

Как рассказал Путило, проект существует на добровольные пожертвования подписчиков и доход от рекламы.

"Донаты и реклама. Нам нужно расширяться, поэтому рекламы сейчас будет чуть больше. На донатах мы в августе собрали (один пост опубликовали с просьбой как-то посодействовать каналу) в итоге около $47 000. Часть мы отдали на поддержку репрессированных..., часть отложили на закупку техники, часть разделили между собой" - рассказал основатель Nexta.

Он подтвердил, что рекламный пост у Nexta стоит около 6 тысяч долларов. До протестов в Беларуси стоимость размещения рекламного поста составляла около тысячи долларов.

Еще один источник помощи - фонд "Беларускi дом у Варшаве", где находится редакция Nexta. Фонд в свою очередь получает поддержку Польши.

- На чьи деньги существует белорусский дом? - спросил Дудь.

- Я так понимаю, есть поддержка польского правительства, есть какие-то фонды и организации.

- Но это польские деньги? - уточнил видеоблогер.

- В большинстве, я думаю, да.

Что касается зарплат тех, кто работает на оппозиционном канале, то по словам Путило, речь идет о суммах приблизительно 1500 евро.

То есть основатель "Нехты" официально признал, что его СМИ существует в том числе на деньги Польши. "Страна" это уже предполагала - из польского бюджета получали зарплаты создатели "Нехты" и ранее. Но теперь они подтвердили, что и популярный телеграм-канал финансируется Варшавой.

Все это, конечно, показывает "Нехта" в совсем ином свете - не как свободное медиа, а как инструмент иностранной пропаганды.

Да и насчет донатов есть вопросы - они к "нехтам", судя по всему, попадают сугубо в иностранной валюте. Интересный ответ Путило прозвучал после вопроса Дудя: "рекламный пост у вас действительно стоит около 700 тысяч рублей?". "А в долларах можно?", - уточняет Степан.

Как появился фейк о российском спецназе

Дудь и Путило поговорили о фейковом посте Nexta, в котором говорилось, что в разгоне протестующих в Минске участвует российский спецназ. Позже канал удалил и исправил посты, а главный редактор Роман Протасевич заявил, что первоначальная версия не подтвердилась.

Пост о российском спецназе сделал Степан Путило.

"Очень много ходило слухов и видосов, как едет какая-то техника со стороны России. Мы это, конечно, проверяли. Там было видео очень плохого качества. Но мы все-таки доверились нашим подписчикам, думали, что они действительно увидели на шлеме сзади российский шеврон. Но, как оказалось, нет. Был дичайший поток сообщений..., поэтому, думаю, простительно. Все остальные 97% сообщений подтвердились" - рассказал основатель Nexta.

Отметим, что информация об участии российского спецназа слишком серьезная, чтобы ее публиковать на основании слов анонимных подписчиков.

В Украине на Майдане похожие вбросы были призваны сделать протесты уже открыто антироссийскими. И попутно обвинить Януковича в попытке опереться на иностранные штыки.

Тогда фейки о спецназе действовали на разгоряченные умы майдановцев соответствующим образом и помогали эскалации протестов. А также оправдывали появление на улицах праворадикалов, которые выходили под антироссийскими лозунгами. К ним после вранья о россиянах возникало меньше вопросов у более умеренных активистов.

Видимо, нечто подобное планировалось повторить и на акциях в Беларуси, где население, в том числе антилукашенковское, более лояльно относится к РФ.

Также фейк о россиянах показателен с точки зрения целей тех, кто руководит белорусской оппозицией. "Страна" уже рассказывала, что пока Беломайдан уклоняется от определения международных приоритетов, есть данные, что его реальная программа - радикальный отрыв Минска от Москвы.

Nexta и "подозрительная" Колесникова

Основатель Nexta ответил на вопрос Дудя, что он думает о Марии Колесниковой. Она была координатором штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико. А после его ареста стала представителем объединенного штаба конкурентки Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

По факту же Мария стала самым узнаваемым лицом всего протеста, так как она единственная из видных оппозиционеров осталась в стране.

Ее пытались насильно отправить в Украину, но, как заявили ее соратники, она порвала свой паспорт и выпрыгнула через окно из автомобиля.

7 сентября Колесникову поместили в СИЗО, ее обвиняют в призывах к действиям, подрывающим нацбезопасность Беларуси.

К Колесниковой Степан Путило относится с большим подозрением.

"К Колесниковой больше всего вопросов, потому что она начала регистрировать какую-то партию "Вместе". Это было ни к селу, ни к городу и отвлекало повестку. Много вопросов сейчас к тому, как выдавливали всех за границу, она якобы разорвала паспорт. Я просто не до конца верю в эту историю, что ей сказали "уезжай", а она на границе рвет паспорт, чтобы остаться. Какая-то немного странноватая история. Возможно, это мое личное мнение, ее хотят сделать каким-то героем, выпустить через неделю и сказать, что вот, типа наш новый лидер", - поделился Путило.

Он уточнил, что по его предположению сделать это хочет белорусская власть.

Но позже в этом же интервью основатель Nexta сказал, что не уверен в этом на 100%, поскольку появилась информация, что Колесникову все-таки привлекают к ответственности и она находится под стражей.

"Если ее выпустят в течение месяца - у меня останутся подозрения. Если не выпустят - я извинюсь", - сказал Путило.

То, о чем заявил основатель "Нехты" - это подтверждение гипотезы, которую высказывала "Страна". Она состоит в том, что Колесникова представляет более умеренное крыло белорусской оппозиции, с которым в теории могла бы договориться власть и прекратить гражданское противостояние.

Причем не исключено, что при посредничестве Москвы, где Марию хорошо знают - она дала российским СМИ множество интервью, а кандидат Виктор Бабарико, у которого Колесникова возглавляла штаб, считался белорусской властью вообще "пророссийским".

Впрочем, очевидно, что ни он, ни Мария "пророссийскими" политиками не являются.

Колесникову уместно назвать скорее не такой про-польской, а также менее идеологически заточенной на антироссийскую повестку, чем тот же "Нехта". Что, видимо, и вызывает со стороны последнего скептические комментарии.

На этом примере понятно, что Nexta представляет более радикальные силы в протестном движении. Которые открыто критикуют своих умеренных коллег.

Как Nexta опыта на Майдане и в АТО набирался

В Беларуси общим рефреном идет лозунг, что "мы не хотим, как в Украине". Это говорят и рядовые протестующие, и руководители оппозиции. Да и Запад в лице Евросоюза призывает остерегаться того, что произошло в Киеве.

В данном случае имеется в виду - гражданское противостояние в стране после майдана. Со всеми вытекающими - войной, дезинтеграцией территорий и коллапсом экономики.

Однако для Nexta киевский опыт скорее выглядит позитивным

Путило познакомил Дудя с сотрудниками, в частности с главредом канала Романом Протасевичем. Тот рассказал, что был на Евромайдане и даже в АТО на Донбассе.

"Мне было интересно, как все это работает. И вообще интересно, когда такие события на расстоянии. Одна ночь поездом – и там все иначе", - сказал Протасевич.

По его словам, на Майдане он провел неделю и вернулся в Беларусь после того, как пострадал от действий "Беркута".

Главный редактор Роман Протасевич

"Потом мне "Беркут" разбил голову, и пришлось возвращаться в Минск. Потому что, конечно, в Украине я не смог бы получить никакой помощи. Я помню, что после одного из разгонов, когда и мне прилетело, меня погрузили в скорую с отравлением газом, но увидели белорусский паспорт – порвали медзаключение и сказали: "Все, ты здоров. Выходи", - рассказал белорусский оппозиционер.

Он уточнил, что ездил, чтобы выразить поддержку украинцам, но в стычках он не участвовал. Также, по словам Протасевича, он год работал в зоне АТО как журналист-фрилансер.