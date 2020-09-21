Мир лихорадит от нового финансового скандала, который получил название FinCen.

Мировые СМИ опубликовали данные о масштабной утечке из американского минфина. Речь о подозрительных финансовых операциях по всему миру.

Затронула эта история и Украину. А также Россию и ее европейских партнеров, которые помогали Москве обходить санкции. Да и на Западе есть поводы для разоблачений.

Это скандал уровня "райских бумаг" и "панамского досье". Правда, с той разницей, что те утечки были из одной-двух компаний, а нынешняя коснулась банков и их VIP-клиентов по всему миру.

Разбирались в новом компромате и его последствиях.

Что такое FinCen

Так называется подразделение министерства финансов США, которое отслеживает финансовые махинации. Банки предоставляют ему информацию обо всех подозрительных транзакциях - причем по всему миру. Речь о проводках, которые осуществляются в долларах.

Они не обязательно должны быть доказанным криминалом. Но, если есть сомнения в отношении финансовой операции, банк обязан подать в Минфин США специальный документ под названием Suspicious activity report или SAR.

Образец Suspicious activity report или SAR

Вот эти SARы с 2000 по 2017 годы и стали предметом утечки. Их опубликовали сразу несколько западных изданий. То есть мы имеем дело с очень масштабным сливом информации из американского министерства финансов. Причем сразу огромному пулу журналистов, что говорит о массивном объеме информации.

Документы показывают, что американские банки годами ведут сомнительные операции, обслуживая преступников, помогая отмывать деньги и обходить санкции. Это подтверждается тем, что банки многократно подавали отчеты с одними и теми же сомнительными компаниями, не прекращая с ними сотрудничать и не блокируя средств.

Надо отметить, что в утечках фигурируют и не американские банки - но, видимо, по ним информацию Минфин США получает через отчеты своих финучреждений, которые ведут дела с нерезидентами.

Главные скандалы

Эпицентром таких сделок назвала Великобритания - на компании в ее юрисдикции приходится большая часть сомнительных SARов.

И уже становится понятно, что одним из главных объектов атаки организаторов утечки стал немецкий "Дойче банк". Утверждается, что он переводил деньги для террористов, наркоторговцев и представителей оргпреступности. А также россиян, оказавшихся под американскими санкциями.

Издание BuzzFeed, которое проанализировало документы, рассказывает со ссылкой на инсайдеров историю о том, как сотрудники Bank of America приехали в лондонский офис Deutsche Bank, чтобы обсудить работу с россиянами. После этого сотрудник Deutsche Bank якобы прервал встречу и попросил американских банкиров уйти.

По документам же в Deutsche Bank "осознанно игнорировали" информацию о подозрительных сделках с лицами, находящимися под санкциями или фигурантами разных расследований.

В частности, Deutsche Bank участвовал в 47 переводах на сумму почти 430 миллионов долларов с участием компании "Сургутнефтегаз". Это происходило после того, как компания попала под санкции - с начала марта по середину мая 2015 года.

Но наиболее плотно банк работал с российским олигархом Олегом Дерипаской. С 2003 по 2017 год банк обслужил счета его компаний на 11 миллиардов долларов. С 2016 года банкс сам подавал сообщение о подозрительной операции на 57 миллионов долларов. Но продолжал обслуживать счета Дерипаски.

"Российский след" проходит через все расследование. Говорится о том, что компания друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга провела через банк Barclays 77 миллионов долларов, часть из которых - после введения против него американских санкций в 2014 году. В частности - купил картину бельгийского сюрреалиста Рене Магритта за 7,5 миллионов долларов.

Также американские банки фиксируют четыре российских банка, которые фигурируют чаще других в "подозрительных" операциях: Сбербанк, "Альфабанк", "Росбанк" и "Приморье".

Были обвинения и сугубо криминального характера. Банк HSBC позволял доказанным финансовым аферистам проворачивать многомиллионые сделки по всему миру, а JP Morgan обслужил на миллиард долларов компанию аффилированную с преступником, находящимся в розыске.

Этот банк упомянут и в контексте Украины. JP Morgan переводил деньги для людей и компаний, связанных с разворовыванием государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине (к чему мы еще вернемся).

Также интересно, что в поле зрения американской юрисдикции попадают проводки даже тех банков, которые как бы не совсем американские: например, центробанк ОАЭ, который, как оказалось, тоже подает отчеты в Минфин США (его обвинили в помощи подсанкционным фирмам из Ирана).

FinCen и Украина

Как уже говорилось, массив данных получили несколько редакций и журналистских сообществ. Одно из них - организация расследователей ICIJ - проанализировала "украинскую" часть новой утечки.

Касается она олигархов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, а также Андрея Клюева - экс-главы администрации президента Януковича.

Коломойский. Подозрительных проводок - на 308 миллионов долларов.

За 2012-2017 годы американский Bank of New York Mellon перевел 263 миллиона долларов для компаний олигарха. Вполне вероятно, что больше, но именно данные средства попали под подозрение.

Рекордная сумма - 202 миллиона поступила на счета кипрского филиала "Приватбанка" от компании Louis Dreyfus Commodities Asia (Сингапур).

Чтобы получить эти деньги, кипрский Приватбанк в 2017 году использовал счет в Deutsche Bank Trust Company Americas.

Еще нью-йоркский банк перечислял деньги на офшорную компанию Claresholm Marketing Ltd, расположенную на Виргинских островах. Эта фирма фигурирует в деле об отмывании денег, которое США открыли против Коломойского. Его, напомним, подозревают в выкачке средств из "Приватбанка" и покупке за них имущества в США.

"Дойче банк" также переводил деньги на счета компании Коломойского МАУ - речь о 215 миллионах долларов за 2015 и 2016 годы. Подозрительным это платеж показался из-за того, что Коломойский - "политически значимое лицо".

Клюев. Всего подозрительных транзакций у Клюева - на 244 миллиона долларов.

Украинский политик, как сообщается, работал с американским банком JPMorgan Chase. Через него прошли 230 миллионов долларов, которые перевела британская компания NoviRex Sales LLP - она принадлежит Клюеву.

Переводы шли с 2010 по 2015 годы. Компания NoviRex платила деньги американскому консультанту Януковича Полу Манафорту. Позже он стал главой предвыборного штаба Трампа и сел в тюрьму за уклонение от уплаты налогов - в том числе с доходов, полученных в Украине.

Также ICIJ говорит, что FinCEN содержит данные о коррупционных схемах экс-главы АП. Речь о сделках через офшоры - в частности, о покупке компании Tantalit Ltd, которая в свою очередь являлась собственником резиденции Януковича в Межигорье.

Фирташ. Подозрительных транзакций у него насчитали на два с лишних миллиарда долларов.

Говорится о том, что компания Дмитрия Фирташа Bothli Trade AG перечислила 78 тысяч в банк Standard Chartered Bank на имя индуса Периясами Сундералингам, который, по версии американского следствия, помогал Фирташу давать взятки в Индии в интересах сделки по добыче полезных ископаемых.

В тоже время сам Фирташ и его адвокаты называют эти обвинения сфальсифицированными американскими спецслужбами в политических целях (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Чем грозит новая утечка?

Обращает на себя внимание, что утечки очевидным образом бьют по тем, кого США практически официально считают "врагом". И постоянно зажимают то санкциями, то уголовными делами.

То есть скорее всего слив организовала сама американская власть. И теперь она получит повод ввести новые органичения в банковской сфере. Например, усложнить переводы средств, которые Вашингтон сочет подозрительными, или, к примеру, имеющими политически неблагонадежное происхождение.

При этом еще на прошлой неделе Минфин США заявил о пересмотре программ по борьбе с отмыванием денег. Похожие планы недавно опубликовали британцы - они собираются реформировать систему сбора информации о компаниях.

И вдруг появляется масштабная утечка, которая эти шаги оправдывает.

В чисто политическом плане новый скандал также может перезапустить "Рашагейт" в США, который изначально всегда использовали оппоненты Дональда Трампа (в FinCen достаточно много посвящено России).

Также интересно, что скандал раскручивается прямо перед американскими выборами, до которых осталось чуть более месяца. Но поменяют документы FinCen предвыборные расклады - пока сказать трудно. Зависит от того, что еще найдут в ближайшее время среди сотен и тысяч слитых документов.