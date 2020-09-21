Действующий президент США Дональд Трамп по состоянию на конец августа сумел собрать на свое переизбрание 325 млн долларов, в то время как его главный конкурент от демократов Джо Байден достиг отметки в 466 млн долларов.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Так, информацию о собранных средствах в штабе Байдена предоставил старший сотрудник, а сведения о средствах Трампа были опубликованы главой пресс-службы предвыборной кампании Тимом Мурто в Twitter.

Уточняется, что раньше финансовое преимущество было на стороне Трампа. Средства он начал собирать еще в январе 2017 года. По состоянию на начало этого года, у него было уже 100 млн долларов. Свое отставание Байден начал сокращать в конце апреля.

Напомним, главный конкурент действующего главы Белого дома демократ Джо Байден заявил, что уже начал репетировать предстоящие теледебаты с Дональдом Трампом.

Также "Страна" рассказывала, что в США неизвестный отправили президенту Дональду Трампу посылку с ядом рицином. Ее удалось перехватить сотрудникам спецслужб.