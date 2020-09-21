В томском отеле, где перед отравлением останавливался российский оппозиционер Алексей Навальный и где впоследствии нашли бутылки со следами яда "Новичок", проводилась проверка "Роспотребнадзора".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно... Если бы что-то было, мы бы уже не работали", - сообщил администратор отеля.

Также в обычном режиме продолжает работать кофейня в аэропорту Томска, где пил чай Навальный перед вылетом в Москву.

Сотрудники отказались отвечать на вопросы журналиста о том, как ситуация с Навальным отразилась на их работе - руководство запретило общаться с прессой. Директор "Венской кофейни" в Томске тоже отказался от комментариев.

Напомним, недавно Навальный, который находится на лечении в клинике "Шарите" пришел в себя. Он рассказал о своем восстановлении и самочувствии.

Также мы писали о том, что соратники Навального показали его номер в Томске и рассказали об отравленной бутылке.