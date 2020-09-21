В США в субботу, 19 сентября, умер бывший гендиректор корпорации PepsiCo Дональд Кендалл. В 1959 году он угостил пепси-колой советского лидера Никиту Хрущева, так же ему удалось заключить сделку, в результате которой пепси стали производить в СССР.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Кендалл возглавил PepsiCo Inc. в 1963 году, когда ему было 42 года. Он руководил компанией до 1986 года. За это время выручка компания выросла в 40 раз, она вышла на новые рынки и серьезно потеснила главного конкурента - Coca-Cola Co.

Кендалл участвовал в проходившей в Москве в 1959 году национальной выставке США и сумел угостить пепси советского лидера Никиту Хрущева. В 70-х годах организовал бартерную сделку, в рамках которой советская водка продавалась в США, а в России было налажено производство колы.

Как сообщила семья Кендалла, он умер от естественных причин. Ему было 99 лет.

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