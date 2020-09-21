По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Кривом Роге под землей остаются 149 шахтеров. Они бастуют уже 20-е сутки.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец у себя на странице в Facebook.

"149 горняков шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" двадцатые сутки продолжают акцию протеста в подземных условиях", - говорится в сообщении.

Под землей остаются 149 шахтеров. Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

Также Волынец рассказал, что "сегодня нужно приложить максимум усилий, чтобы состоялись переговоры".

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в забастовке участвовали 393 работника. В тот же день туда должны были выехать представители центрального офиса Гоструда "в связи с жалобами работников предприятий города на работу местной службы, их продажность и зависимость от местных работодателей".

Позже "Страна" рассказывала, что руководство железорудного комбината в Кривом Роге отказалось выполнять требования шахтеров. В связи с этим на ситуацию призвали повлиять премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского.