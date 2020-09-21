В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 2 675 человек, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 178 353. Больше всего новых пациентов вчера обнаружили в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 21 сентября в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

Так, из 178 353 случаев коронавируса, выявленных в Украине 3 583 оказались летальными (+26 за сутки). Выздоровели 78 184 пациента (+672).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 сентября:

Винницкая область - 5 322 (+54),

Волынская область - 6 936 (+80),

Днепропетровская область - 4 118 (+136),

Донецкая область - 2 480 (+50),

Житомирская область - 5 059 (+71),

Закарпатская область - 9 189 (+35),

Запорожская область - 2 934 (+55),

Ивано-Франковская область - 12 538 (+156),

Кировоградская область - 993 (+8),

Киев - 19 758 (+275),

Киевская область - 7 880 (+136),

Львовская область - 18 518 (+201),

Луганская область - 759 (+5),

Николаевская область - 2 551 (+82),

Одесская область - 11 610 (+188),

Полтавская область - 1 534 (+35),

Ровенская область - 11 242 (+118),

Сумская область - 3 117 (+94),

Тернопольская область - 11 439 (+192),

Харьковская область - 15 133 (+245),

Херсонская область - 818 (+5),

Хмельницкая область - 4 823 (+192),

Черновицкая область - 13 165 (+123),

Черкасская область - 3 096 (+61),

Черниговская область - 3 341 (+78).

Напомним, на закупку вакцин от коронавируса в Украине планируют выделить 2,6 млрд грн.

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