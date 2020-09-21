Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 21 сентября
В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 2 675 человек, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 178 353. Больше всего новых пациентов вчера обнаружили в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 21 сентября в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".
Так, из 178 353 случаев коронавируса, выявленных в Украине 3 583 оказались летальными (+26 за сутки). Выздоровели 78 184 пациента (+672).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 сентября:
Винницкая область - 5 322 (+54),
Волынская область - 6 936 (+80),
Днепропетровская область - 4 118 (+136),
Донецкая область - 2 480 (+50),
Житомирская область - 5 059 (+71),
Закарпатская область - 9 189 (+35),
Запорожская область - 2 934 (+55),
Ивано-Франковская область - 12 538 (+156),
Кировоградская область - 993 (+8),
Киев - 19 758 (+275),
Киевская область - 7 880 (+136),
Львовская область - 18 518 (+201),
Луганская область - 759 (+5),
Николаевская область - 2 551 (+82),
Одесская область - 11 610 (+188),
Полтавская область - 1 534 (+35),
Ровенская область - 11 242 (+118),
Сумская область - 3 117 (+94),
Тернопольская область - 11 439 (+192),
Харьковская область - 15 133 (+245),
Херсонская область - 818 (+5),
Хмельницкая область - 4 823 (+192),
Черновицкая область - 13 165 (+123),
Черкасская область - 3 096 (+61),
Черниговская область - 3 341 (+78).
Напомним, на закупку вакцин от коронавируса в Украине планируют выделить 2,6 млрд грн.
Также мы писали о том, что Украину разделили на новые карантинные зоны. Киев остался "оранжевым".