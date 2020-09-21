На Закарпатье ячейка партии "Слуга народа" решила поздравить украинцев с рождеством Пресвятой Богородицы, наложив свой логотип на икону.

Соответствующий пост был сделан на Facebook.

"Сейчас православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это одно из двенадцати наиболее важных религиозных праздников, которое прославляет рождение матери Иисуса Марии и символизирует единство Бога с человеческим родом в образе Девы. В этот день традиционно молятся к Богородице за здоровье и счастье семьи, а также просят у нее защиты и благословения", - говорится в сообщении.

Уточним, что пост сопровождался снимком иконы, на которую в партии решили наложить свой логотип, а также частично сделать ее "зеленой".

Напомним, вчера Зеленский обратился к кандидатам в местные депутаты, призвав их отказаться от практики заготовки оправданий. Также он заявил, что членам его партии нужно прекратить "стелить солому".

До этого мы рассказывали, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия придумал оригинальное оправдание, почему его партии выгодно проиграть на местных выборах. По его словам, в таком случае ответственность за весь негатив якобы будет ложиться на другие партии.