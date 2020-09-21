Украинские пенсионеры могут получить весь спектр пенсионных услуг онлайн. Так, например, уже работает сервис автоматического начисления выплат и мобильное приложение, через которое можно оформить заявку на получение пенсии.

Об этом со ссылкой на заместителя главы правления Пенсионного фонда Ирину Ковпашко сообщает "Точка доступа".

Так, с 1 июля Пенсионный фонд ввел сервисную услугу "автоматическое назначение пенсии". Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию. То есть - оформить заявку до достижения пенсионного возраста.

Сделать это можно онлайн - через сайт Пенсионного фонда, - а также при помощи мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Процедура подачи заявления состоит из таких этапов:

Регистрация на портале. Это можно сделать, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. Также доступна регистрация онлайн - в случае наличия электронной цифровой подписи, Банк-ИД или Мбайл-ИД.





Авторизация на веб-портале.





Заполнение атрибутов анкеты-заявление. После этого к ней необходимо приложить скан-копии документов.





Подпись анкеты квалифицированной электронной подписью и отсылка в территориальный орган Пенсионного фонда.

Далее заявление на автоматическое получение пенсии обработают, а пользователь получит необходимую информацию о дате и ее размере в СМС или личном кабинете на сайте/ мобильном приложении.

Напомним, "Страна" писала о том, как и кому пересчитают пенсии в следующем году.

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