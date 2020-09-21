В ночь на понедельник, 21 сентября, в Украине начали действовать новые правила карантинного зонирования, которые Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла еще несколько дней назад.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов у себя в Telegram-канале.

"С 00:00 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой зоне", - говорится в сообщении.

Так, в "красную" зону отнесены:

город Чоп Закарпатской области;





Самборский и Пустомытовский районы Львовской области; город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;





город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;





город Канев Черкасской области;





Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;





город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В "оранжевую" зону включены:

Винница и Казатин Винницкой области;





город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;





город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;





город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;





Пологовский район Запорожской области;





Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;





город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;





Бродовский и Радеховский районы Львовской области;





город Вознесенск Николаевской области;





города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;





города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;





город Сумы Сумской области;





города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области;





города Харков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;





города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;





город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;

Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;





город Киев.

Ограничения "желтой" зоны распространяются на:

города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкой, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;





города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;





города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;





города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Переченский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;





города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;





города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломиевский, Надвирнянский, Снятиский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;





города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;





города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;





города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;





города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;





город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;





города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;





города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачипиливский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;





города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;





города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;





город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;





города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районах Черниговской области.

Остальные районы, города и населенные пункты Украины отнесены к "зеленой" зоне. Ограничения будут действовать на протяжении ближайших 14 дней.

Напомним, сегодня в Украине подтвердились 2 675 новых случаев заражения Covid-19. За сутки скончались 26 пациентов.

Также "Страна" писала, что на закупку вакцин от коронавируса в Украине планируют выделить 2,6 млрд грн.