В Киеве утро понедельника выдалось задымленным для части столицы.

Всю Левобережку и Харьковский массив затянуло смогом, который связывают с пожаром на Дарницкой свалке и тлением торфяников.

Тем временем уровень загрязнения воздуха в некоторых районах столицы достигает отметки в 200, что обозначает "очень вредный воздух".

Разбирались, что происходит в Киеве и с чем может быть связано резкое ухудшение качества воздуха.

"Воняет нереально"

Харьковский массив Киева затянуло смогом утром 21 сентября. Местные жители подозревают, что причиной стал пожар на торфяниках в Бортничах. В связи с чрезвычайной ситуацией в некоторых школах сказали детям не приходить на занятия.

В социальных сетях пользователи указывают, что кроме смога чувствуется неприятный запах. Возможно, пожар произошел на Дарницкой свалке.

Журналист Влад Антонов причиной задымления также указал пожар на свалке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В Киеве на метро Харьковская, элитный район сверхбогов, из за пожара на мусорке небольшое задымление. Спасатели тушат но все равно дымит. А сверхлюди уже к вони привыкли, главное что метро поруч.

Все самое интересное про Киев. Без цензуры", - написал Влад Антонов.

В течение нескольких часов многие жители Киева, следящие за чистотой воздуха в городе, стали жаловаться на угрожающий здоровью уровень загрязнения.

Специальные приложения и сайты показывают рядом с проспектом Николая Бажана (микрорайоны Позняки и Осокорки) и Харьковском массиве очень вредный уровень загрязнения воздуха - от 153 до 200.

По состоянию на 10:30 наиболее грязный воздух датчики фиксируют на Харьковском массиве (152), в районе Харьковского шоссе (153), 11-й район Осокорков (163), 6-й А микрорайон Позняков (168), 9-й район Осокорков (213).

На Харьковском массиве очень высокий уровень загрязнения воздуха. Фото: SaveEcoBot

Улица Ларисы Руденко в Дариницком районе столицы набрала отметку в 213. Трехзначные цифры свидетельствуют об опасном для дыхания уровне загрязнения мелкодисперсной пылью (фракция РМ 2.5).

На улице Ларисы Руденко - уровень загрязнения достигает критических отметок - 213

При этом ресурс AirVisual показывает общий индекс загрязнения в столице около 52 единиц при норме от нуля до 50. При таких показателях рекомендуют закрыть окна, чтобы избежать загрязнения наружного воздуха, выходить на улицу в защитной маске и по возможности избегать физической активности на открытом воздухе.

Ситуация обещает наладиться уже завтра, 22 сентября.

Пожар на Дарницкой свалке

Пресс-секретарь ГосЧС Украины в Киеве Светлана Водолага рассказала "Стране", что в Дарницком районе горит свалка, пожар начался вчера в 12:45, но открытого огня нет.

"Там идет процесс тления. Эта свалка глубиной залегания до 6 метров, поэтому, конечно, не так просто ее погасить. Поэтому это принцип горения такой же, когда горят торфяники. Сейчас там спасатели работают, есть очаги возгорания. Также привлекается специальная инженерная техника, чтобы эти пласты переворачивать, чтобы дальше была возможность проливать", - рассказала Водолага.

В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА сообщают, что пожар происходит общей площадью 2000 кв. м. на улице Коллекторной Дарницкого района Киева (чем объясняется высокий уровень загрязнения воздуха в данном районе, - Ред.). К ликвидации пожара привлечено 15 единиц техники: 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль ГосЧС Украины в Киеве, инженерная техника и 30 человек личного состава.

"В некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому, что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники", - говорится в сообщении.

Здесь подтверждают, что свалка загорелась вчера, 21 сентября, на площади 500 кв. м. Однако в 17:00 пожар удалось локализовать.

Специалисты напоминают, что делать в случаях задымленности:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

НЕ гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, осенью киевляне часто сталкиваются с появлением смога, вызванного пожаром на торфяниках или транспортными потоками. Порой дымка окутывает весь микрорайон, подступая к окнам жителей. При этом на улицу необходимо выходить если не в противогазе, то в респираторе из-за уровня загрязнения.

Так, год назад напасть в виде смога пришла в конце октября. Уже 24 октября Киев вошел в пятерку самых загрязненных столиц мира, обогнав Пекин, Джакарту, Мумбаи и Гуанчжоу. Сеть постов метеонаблюдений была переведена на усиленный режим работы, а въезд грузовиков в столицу ограничили, надеясь, что это хоть как-то облегчит ситуацию с плохим воздухом.