В Министерстве финансов Украины заявили, что повышение зарплат сотрудников Офиса президента, запланированное на следующий год, призвано "устранить несправедливость", так как в Раде и Кабмине на аналогичных должностях работники получают больше.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет "Радио Свобода".

Так, в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год прописано увеличение финансирования Офиса Зеленского на 40%, обусловленное повышением зарплат сотрудникам.

"300 млн грн с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за пять-шесть лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об офисе, думать о расходах офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже", - сказал Марченко.

По его мнению "нормальный специалист", который работает в Офисе президента должен ежемесячно получать 20 тысяч гривен. Также работники на аналогичных должностях в Верховной Раде и Кабмине получают более высокие зарплаты, чем в ОП. Минфин решил "устранить несправедливость".

"Когда мы это сделали, нам начали упрекать, что это какая-то, простите, политика. Я готов взять на себя эту ответственность. Мы считаем бюджет - увидели диспропорцию, и мы пересчитали", - заявил Марченко.

Напомним, на прошлой неделе проект государственного бюджета Украины на 2021 год поступил в Верховную Раду.

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